В Тульской области 12 вагонов поезда сошли с рельсов, есть погибший

Несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Узловском районе Тульской области.

По предварительным данным, сегодня двое мужчин, пытаясь незаконно завладеть перевозимым металлом, сбрасывали его по ходу движения грузового поезда, сообщает Западное межрегиональное управление СКР на транспорте. На 249 км перегона станций "Узловая-3 – Жданка" фрагмент металла попал под колесную пару, что привело к сходу и опрокидыванию вагонов. Погиб один человек. Следователи начали проверку.

Сколько именно сошло вагонов, не сообщается, однако "Интерфакс" пишет о том, что их было 12.