Сближение Турции и России не влияет на вступление в НАТО Финляндии и Швеции, - Ниинистё

Президент Финляндии Саули Ниинистё полагает, что сближение Турции и России мало повлияет на процесс принятия Финляндии и Швеции в НАТО.

Он не считает отношения между Россией и Турцией однозначными и не верит, что Россия сможет через Турцию повлиять на расширение альянса.

"Стоит помнить, что могут быть не только фотографии с улыбками, но есть и много конфликтов на заднем плане", - говорит Ниинистё, его цитирует "Интерфакс".

По его словам, "ратификации, которые мы увидели, были проведены очень быстро. Стремительно, словно наперегонки".

"Думаю, что в течение лета регулярно будут приходить положительные новости. Вероятно, Турция будет последней в этом списке", - говорит Ниинистё.

В конце июня Турция согласилась на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Стороны подписали совместное заявление по итогам переговоров в Мадриде, где прошёл саммит Североатлантического альянса.