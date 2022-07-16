Россияне завоевали пять золотых медалей на Международной олимпиаде школьников по физике

Российские школьники стали победителями 52-й Международной олимпиады школьников по физике IPhO 2022 (International Physics Olympiad), завоевав пять золотых медалей, сообщает Минпросвещения РФ.

"Успех ребят на недавней международной олимпиаде по математике, достойное выступление команды нашей страны на олимпиаде по физике – яркий показатель правильно выстроенной системы подготовки по естественно-научным дисциплинам, которые уже в школе изучаются на углубленном уровне", – сказал министр просвещения Сергей Кравцов.

Возможность участвовать в международной олимпиаде ребята получили по итогам двух Всероссийских олимпиад школьников по физике, а также квалификационных сборов. Подготовка и отбор проходили на базе Московского физико-технического института (национального исследовательского университета) и образовательного центра "Сириус". Руководитель сборной – проректор по учебной работе МФТИ Артем Воронов.

В этом году соревнования были организованы Швейцарией. Наши школьники принимали участие в индивидуальном порядке на площадке МФТИ. Международная олимпиада состояла из двух туров, которые прошли 11 и 13 июля. На них участники продемонстрировали различные навыки в решении теоретических и практических задач по физике.