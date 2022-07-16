Медная столица Урала празднует День города и День металлурга

В Верхней Пышме проходит празднование Дня металлурга и Дня города. Оно началось с награждения горожан, которые внесли вклад в развитие муниципалитета. Их фотографии появятся на городской Доске почета. Среди награждаемых и работники АО "Уралэлектромедь".

В этом году за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие АО "Уралэлектромедь" высокое звание "Почетный гражданин городского округа Верхняя Пышма" было присвоено Алефтине Киташевой. В этот город она приехала из Екатеринбурга молодой мамой с двумя детьми в 1982 году и с тех пор здесь живет и трудится. Сегодня Алефтина Леонидовна - начальник управления бюджетирования УГМК.

После награждения на стадионе "Металлург" прошли "ЗАВОДные старты". В них приняли участие 15 команд, в том числе команды цехов АО "Уралэлектромедь", ОАО "УГМК", администрации Верхней Пышмы, предприятий, работающих на территории Медной столицы Урала.

Еще одним подарком участникам состязаний и их болельщикам стало выступление группы "Кар-мен".

Помимо этого, программа празднования Дня города и Дня металлурга включает в себя множество культурных и развлекательных мероприятий, сообщает управление общественных связей УГМК. Весь день для жителей Верхней Пышмы и гостей открыт городской исторический музей, рассказывающий "Про родной и славный град".

Главным событием вечерней программы станет концерт с участием местных коллективов, а также звезд эстрады: групп "Иванушки Int", "Комбинация" и GayazovS BrotherS. В финале прогремит традиционный праздничный салют.