Началось расследование пропажи на Камчатке вертолёта с туристами

По факту пропажи вертолета на Камчатке возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц", сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

По предварительным данным, вертолёт Robinson RA- 07350 вылетел в 12.22 по маршруту Мильково – Долина гейзеров – Кальдера вулкана Узон с двумя пассажирами на борту. Предположительно, речь идёт об экскурсионном маршруте.

В назначенное время пилот не вышел на связь с ОрВД. Местонахождение вертолета неизвестно, оповещены оперативные службы.