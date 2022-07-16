16 Июля 2022
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Происшествия Дальневосточный ФО
Robinson R-66 (2016) | Фото: youtube.com

Началось расследование пропажи на Камчатке вертолёта с туристами

По факту пропажи вертолета на Камчатке возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц", сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

По предварительным данным, вертолёт Robinson RA- 07350 вылетел в 12.22 по маршруту Мильково – Долина гейзеров – Кальдера вулкана Узон с двумя пассажирами на борту. Предположительно, речь идёт об экскурсионном маршруте.

В назначенное время пилот не вышел на связь с ОрВД. Местонахождение вертолета неизвестно, оповещены оперативные службы.

Теги: Камчатка, Robinson, пропажа



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