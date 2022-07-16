Орешкин сказал, когда в экономике России появятся "положительные тренды"

Помощник президента РФ Максим Орешкин полагает, что российская экономика выйдет на определенные "положительные тренды" к концу 2022 г.

"Потихонечку маховик экономики раскручивается. Объёмы кредитования увеличиваются, процентные ставки снижаются. Мы видим, что кредитные портфели банков уже шаг за шагом подрастают. В самые тяжёлые периоды апреля – мая они даже в отдельные недели снижались. Всё это указывает на то, что маховик экономики заработал. И к концу года мы должны выйти уже на определенные положительные тренды", - заявил Орешкин, выступая в субботу на форуме "Территория смыслов", его цитирует ТАСС.

Ранее генеральный директор Машиностроительного завода имени Калинина (МЗиК), президент Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области Николай Клейн в кулуарах форума "Иннопром" рассказал Накануне.RU, что восстановление элементов плановой экономики поможет снизить стоимость импортозамещаемой продукции.