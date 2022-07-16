16 Июля 2022
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Армия и ВПК За рубежом Украина
спецоперация, Украина, армия, военные (2022) | Фото: Александр Река /ТАСС

На Украине уничтожены цеха по производству снарядов РСЗО на "Южном машиностроительном заводе"

В Минобороны РФ привели детали хода специальной военной операции на Украине.

В результате высокоточных ударов ВКС России фактически уничтожена 115-я механизированная бригада ВСУ, действовавшая на Северском направлении. Только за последние двое суток потери личного состава в данном соединении составили более 600 человек. Для доукомплектования бригады в срочном порядке мобилизуют жителей Северска, Николаевки и других близлежащих населенных пунктов, находящихся под контролем украинской армии.

Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования в городе Днепропетровск уничтожены цеха по производству комплектующих и ремонту баллистических ракет "Точка-У" и реактивных снарядов систем залпового огня на оборонном предприятии "Южный машиностроительный завод".

Теги: Днепропетровск, цех, Точка-У, Южный машиностроительный завод



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