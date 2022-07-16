"С Западом мы расстаемся на десятилетия". ВРНС в Екатеринбурге искал образ будущего

В Екатеринбурге состоялось заседание регионального общественного форума Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС). В нём приняли участие митрополиты Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и Ташкентский и Узбекистанский Викентий, основатель общества "Царьград" Константин Малофеев, глава "Фонда святой Екатерины" Александр Андреев и другие гости.

Темой разговора, состоявшегося в зале Маклецкого училища имени Чайковского, стало "Православие и мир в XXI веке".

"Хотел бы, чтобы вы прониклись духом, которым живёт наше высокое собрание, но и стали его частью, чтобы проекты совершались с Божией помощью и вашим участием", - сказал митрополит.

Потом на сцену для приветственной речи поднялся глава Среднеазиатского митрополичьего округа владыка Викентий.

"Мне приятно быть на форуме. Мы основали в своё время отделение ВРНС, и его работа имела плоды. Слава Богу, собор играет большую роль координатора развития ценностей, которые мы, как русские и православные, имеем в своих сердцах", - сказал экс-глава Екатеринбургской епархии.

Константин Малофеев в своём выступлении предложил собравшимся "поразмышлять и приложить максимум усилий к мечтанию о будущем России".

"Главная стратегия ВРНС – выработка стратегии жизни России на долгие годы. Нам необходимо наше, самобытное видение развития нашей цивилизации. С Западом мы расстаёмся не на год, а на десятилетия вперёд", - сказал Малофеев.

Все либеральные стратегии канули в Лету, полагает он.

"Чтобы молодёжи было, с каким планом идти в будущее, мы, представители старшего поколения, должны оставить им этот план", - сказал Малофеев.

Председатель наблюдательного совета Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества Анна Громова заявила, что сейчас остро стоит вопрос сохранения веры и исторической памяти.

Именно ВРНС может собрать под свою эгиду организации, имеющие консервативные ценности.

"Трудами и верой можно всё изменить. Когда я слышу, что Екатеринбург – город бесов, я не понимаю, как такое можно говорить?! Слава Богу, что Екатеринбург сложно, тяжело, но светлеет, меняется", - сказала Громова.

Вторая часть форума представляла собой презентацию книги Малофеева "Империя".

"Книга "Империя" посвящена прошлому, настоящему и будущему нашей страны. Мы и есть империя. Это положительное слово было демонизировано в советский период, потому что империализм – высшая стадия капитализма, и американцами, потому что американцы пытались сокрушить Британскую империю", - сказал Малофеев.

Подводя итоги, он рассказал, что надо сделать в России, чтобы встать на верный путь развития.

"Нам надо избавиться от ханаанского духа и внутри нас, и внутри государства. Носителем этого духа является, прежде всего, интернет. Там – чужие ценности. Пока он будет открыт, пока из интернета будет литься грязная вода, мы не сможем ничего сделать, идёт пропаганда разврата. Надо избавиться от банков. Настоящая экономика существует для создания рабочих мест. Ни для чего другого она не нужна. Для нормальной экономики надо оторваться от западной экономической мысли. Третье, а, может, и первое, это семья. Настоящая, многодетная, крепкая семья – основа государства, которое должно помогать ей", - сказал Константин Малофеев.

Нужно вспомнить, что у нас есть имперского, полагает он. Кроме семьи это два сословия – воинство и духовенство. Кроме того, надо, как полагает основатель "Царьграда", вернуться к планированию экономики.