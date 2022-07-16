16 Июля 2022
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Происшествия Свердловская область
хлопок, балкон (2022) | Фото: Накануне.RU

В центре Екатеринбурга услышали "хлопок" - в балконе дома на Пушкина образовалась дыра

В центре Екатеринбурга, неподалеку от губернаторской резиденции, очевидцы услышали хлопок - в балконе жилого "Дома Уралплана" на улице Пушкина образовалась дыра.

Опрошенные нами жители дома взрыва не слышали, но слышали, как сыпались кирпичи и другие строительные материалы. "Впечатлило", - говорят соседи по подъезду пострадавшей квартиры. Стекла в квартире целые, поэтому неизвестно, был ли это взрыв газа. По сообщениям жителей дома, сейчас там проводят проверку МЧС и газовики, передает корреспондент Накануне.RU.

хлопок, балкон(2022)|Фото: Накануне.RU

хлопок газа(2022)|Фото: Накануне.RU

Мы уже не раз писали, что конструктивистское здание 1933 года постройки давно нуждается в капитальном ремонте, но региональный Фонд капремонта затягивает процесс.

Теги: взрыв, газ, екатеринбург



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