В центре Екатеринбурга услышали "хлопок" - в балконе дома на Пушкина образовалась дыра

В центре Екатеринбурга, неподалеку от губернаторской резиденции, очевидцы услышали хлопок - в балконе жилого "Дома Уралплана" на улице Пушкина образовалась дыра.

Опрошенные нами жители дома взрыва не слышали, но слышали, как сыпались кирпичи и другие строительные материалы. "Впечатлило", - говорят соседи по подъезду пострадавшей квартиры. Стекла в квартире целые, поэтому неизвестно, был ли это взрыв газа. По сообщениям жителей дома, сейчас там проводят проверку МЧС и газовики, передает корреспондент Накануне.RU.

Мы уже не раз писали, что конструктивистское здание 1933 года постройки давно нуждается в капитальном ремонте, но региональный Фонд капремонта затягивает процесс.