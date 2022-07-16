Митрополит: Я не говорил про подмену царских останков Пентагоном

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в разговоре с журналистом Накануне.RU высказался о "подмене царских останков в Пентагоне". Ранее намек на это появился в публикации владыки в Telegram-канале.

"Я не писал о подмене останков в Пентагоне. Есть люди, которые не посмотрели сам сюжет. Короткий тизер, собранный из фильма, содержал мнения, которые высказали эксперты. Посмотрите фильм, послушайте, что говорят эксперты, и поймёте, что вопрос бессмысленный", – сказал митрополит Евгений.

В видео были выделены такие фразы как:

"Соединенные штаты сделали все, чтобы погубить эту экспертизу";

"Генетика никогда не была и не является никакой царицей доказательств";

"У меня нет доверия ни Пентагону, ни Лондону";

"Выводам Пентагона я не доверяю".

Сам митрополит никаких комментариев к видео при этом не давал.

Ранее Архиерейский собор, где должно было состояться признание "екатеринбургских останков", перенесли из-за пандемии на осень или зиму 2022 года.

Как мы уже писали, есть несколько версий, почему РПЦ не хотела признавать "мощи" – начиная с "мистической", что святые мощи не подвержены разложению (если это действительно останки Николая II, то у части верующих появятся вопросы по части канонизации), РПЦ же признает официальной версию, что тела были облиты кислотой на Ганиной Яме, потому от них ничего не осталось. Но эта версия давно отметена учеными и экспертами в области криминологии.

Исследователи не отрицают присутствие некоторого количества кислоты, полученной в распоряжение тех, кто занимался захоронением, но отметают версию с "кислотным исчезновением" – для того, чтобы уничтожить 11 тел серной кислотой, понадобилось бы не менее цистерны этой жидкости. Также следователи напоминают, что для полного уничтожения фрагментов тел понадобилось бы около четырех суток, которых не было. Сжечь тела тоже не так просто, особенно на открытом воздухе, а если бы применили кислоту для разведения костра – все участники мероприятия отравились бы сами от кислотных паров.