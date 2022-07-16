Минпромторг может снизить НДС на социально значимые товары

Министерство промышленности и торговли оценит целесообразность снижения НДС на социально значимые товары.

"Снижение НДС – всегда вопрос очень чувствительный и очень детально обсуждаемый. Нужно помнить, что крупные ритейлеры в нашей стране уже ограничили наценку на социально значимые товары в пределах 5-10%. При этом в России на данный момент отрицательная инфляция. Прогнозы зарубежных экспертов о том, что у нас якобы будет галопирующая инфляция на продовольственном рынке, не оправдались", - сказал статс-секретарь — заместитель главы министерства Виктор Евтухов, его цитирует РИА Новости.

В рамках обсуждения между Минфином, Минпромторгом, Минэком и другими заинтересованными ведомствами сейчас оценивается целесообразность и возможные последствия этого решения.

"Решение по обнулению НДС, конечно, может быть принято, но прежде мы все должны четко понимать, приведёт это к снижению цен или нет", - сказал Евтухов.