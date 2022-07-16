16 Июля 2022
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Тёткино, последствия обстрела (2022) | Фото: t.me/gubernator_46

В Курской области посёлок Тёткино пострадал от миномётного обстрела со стороны Украины

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале сообщил об обстреле посёлка Тёткино со стороны Украины.
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"Суббота началась с очередной атаки противника на посёлок Тёткино. Зафиксированы возгорания. Обстрел ещё продолжается, подробности сообщу позже", - написал политик.

Позже он привёл новые данные.

"Больше 20 прилётов зафиксировано сегодня во время утреннего минометного обстрела посёлка Теткино. К счастью, среди жителей пострадавших нет. Есть незначительные повреждения нескольких домов. Вся необходимая помощь владельцам будет оказана", - написал Старовойт.

Тёткино, последствия обстрела(2022)|Фото: t.me/gubernator_46

Теги: Тёткино, Курская область, Роман Старовойт, обстрел



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