В Курской области посёлок Тёткино пострадал от миномётного обстрела со стороны Украины

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале сообщил об обстреле посёлка Тёткино со стороны Украины.

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"Суббота началась с очередной атаки противника на посёлок Тёткино. Зафиксированы возгорания. Обстрел ещё продолжается, подробности сообщу позже", - написал политик.

Позже он привёл новые данные.

"Больше 20 прилётов зафиксировано сегодня во время утреннего минометного обстрела посёлка Теткино. К счастью, среди жителей пострадавших нет. Есть незначительные повреждения нескольких домов. Вся необходимая помощь владельцам будет оказана", - написал Старовойт.