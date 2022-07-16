Страховые выплаты по болезни и смерти медиков от ковида отменены

В пятницу, 15 июля, подписан президентский указ №464, который отменяет страховые выплаты, установленные в связи с заражением медработников коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает профсоюз "Действие".

Так, в случае смерти медицинского работника в результате инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) при исполнении им трудовых обязанностей выплата назначалась в сумме 2 752 452 рублей. В случае причинение вреда здоровью медицинского работника - в размере 68 811 рублей.

Произойдет и приостановка специальных социальных выплат за работу с коронавирусной инфекцией, предусмотренных постановлением Правительства №1762.

Напомним, Роспотребнадзор при этом не спешит выпускать некоторые официальные документы об отмене ковид-ограничений.