16 Июля 2022
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больница, красная зона, врач, коронавирус (2020) | Фото: Пресс-служба ЦВО

Страховые выплаты по болезни и смерти медиков от ковида отменены

В пятницу, 15 июля, подписан президентский указ №464, который отменяет страховые выплаты, установленные в связи с заражением медработников коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает профсоюз "Действие".

Так, в случае смерти медицинского работника в результате инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) при исполнении им трудовых обязанностей выплата назначалась в сумме 2 752 452 рублей. В случае причинение вреда здоровью медицинского работника - в размере 68 811 рублей.

Произойдет и приостановка специальных социальных выплат за работу с коронавирусной инфекцией, предусмотренных постановлением Правительства №1762.

Напомним, Роспотребнадзор при этом не спешит выпускать некоторые официальные документы об отмене ковид-ограничений.

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