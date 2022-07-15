Из-за обстрела ВФУ Брянской области возбуждено дело

Из-за обстрела Украиной территории Севского района Брянской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору), сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

По данным следствия, 15 июля 2022 года Вооруженными силами Украины осуществлен обстрел территории Севского района Брянской области. Повреждено здание временно не действующего таможенного поста, а также объекты гражданской инфраструктуры.

В результате преступных действий украинских силовиков никто не пострадал.

В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства этого преступления, а также лица из числа украинских силовиков, причастные к его совершению.