16 Июля 2022
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Общество Санкт-Петербург
яхты, петербург,клую 19, лп (2022) | Фото: eg.ru/скрин

В СМИ появился детализированный план престижного «Клуба 19» в «Горской»

Как сообщает «Экспресс-газета» со ссылкой на анонимные источники в Смольном, петербургской общественности стал доступным детально проработанным план элитного «Клуба 19», который планируют построить чиновники на месте бывшей промзоны «Горская» вместо крупного IT-кластера в формате Light Industrial на 17,5 тысяч рабочих мест.

клуб 19, проект, лп(2022)|Фото: eg.ru/ скрин

горская , петербург, проект, лп(2022)|Фото: eg.ru/скрин

В июне 2022 года компания «Мегалайн» презентовал проект развития «Горской» от дизайн-студии Wowhaus.

горская, лп(2022)|Фото: eg.ru/скрин

Однако Смольный в одностороннем порядке разорвал соглашение о намерении с «Мегалайном», хотя компания уже вложила в проект порядка 200 млн рублей. На ПМЭФ-2022 было заключено новое соглашение с новым застройщиком «Яхт-клубом Санкт-Петербурга». Правда, новый проект – это только прикрытие для более дорогого и абсолютно частного «Клуба -19». В целом, этот инцидент - поистине вопиющий пример чиновничьего произвола в деловой жизни Северной столицы.

Судя по новому проекту здесь построят 18 коттеджей и одна большая резиденция.

горская, резиденция, лп(2022)|Фото: eg.ru/скрин

Помимо этого, будет спорзона с теннисными кортами, футбольным и баскетбольными полями.

горская, клуб 19, лп(2022)|Фото: eg.ru/скрин

Отдых на воде тоже предусмотрен – тут построят спортивный яхт-клуб и Академию парусного спорта.

яхты, петербург,клую 19, лп(2022)|Фото: eg.ru/скрин

Само название «Клуб 19» - это неофициальное название узкого круга бизнесменов и чиновников из особо приближенного круга действующего губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Примечательно, что и строительством всего комплекса «Горской» будет заниматься «Газпром Трансгаз СПб», в совет директоров которого входит зять Александра Беглова Павел Белов.

Теги: смольный, горская, клуб 19, александр беглов, горская



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