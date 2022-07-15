В России увеличили нормы расходов на погребение военнослужащих

Нормы расходов на погребение погибших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, войск национальной гвардии Российской Федерации и других силовых структур, будут увеличены, сообщает ТАСС.

Соответствующее постановление с подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, увеличивающее нормы расходов на оплату погребения погибших военнослужащих,. Документ размещен в пятницу на Оплата ритуальных услуг будет производиться по фактическим затратам, подтвержденным документами, но в размере не более 23 837 рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге - не более 33 005 рублей.

Кроме того, постановление увеличивает нормы расходов на изготовление и установку надгробных памятников из федеральных средств для военнослужащих по призыву, курсантов, в том числе военных образовательных организаций высшего образования до заключения контракта, а также для призванных на военные сборы, курсантам и слушателям образовательных организаций МВД, Минюста, МЧС и участников Великой Отечественной войны, в том числе для инвалидов Великой Отечественной войны с 28 178 рублей до 33 005 рублей. Для остальных погибших норма повышается с 35 171 рублей до 41 196 рублей.