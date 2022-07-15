Михалков раскритиковал Куйвашева за поддержку Ельцин центра

Режиссер Никита Михалков в своей передаче "Бесогон" уделил внимание губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и Ельцин центру, передает корреспондент Накануне.RU.

Во время передачи, которая транслировалась на телеканале "Россия 24", Михалков процитировал пост, опубликованный в одном из telegram-каналов, в котором рассказывалось, что глава Свердловской области вместе "с местными политтехнологами фактически начали восстанавливать "уральскую партию", чтобы отделить Урал от России. Идеологическим центром создаваемой партии якобы должен был стать Ельцин центр.

Михалков отметил, что сразу после этого у него состоялся телефонный разговор с Куйвашевым в ходе которой он опроверг эту информацию.

"Партия, которая, как я могу понять, отстаивает интересы уральского населения или уральской элиты. А дальше может появиться Сибирская партия или Дальневосточная, Северная партия и так далее. Это к чему ведет? К развалу страны. Кроме того, мне показалось, что я в какой-то степени защитил Евгения Куйвашева после того скандального ЛГБТ-танца в екатеринбургском лицее, ответив за него, что если бы мне предъявили претензии, то я бы послал того, кто мне этот вопрос задал. <...> Казалось бы, вопрос закрыт. Но нет," - прокомментировал Михалков, напомнив комментарий Евгения Куйвашева о Ельцин центре.

Губернатор поддержал центр, отметив, что тот создан в соответствии с федеральным законом и должен работать, функционировать. Куйвашев ответил и на основные претензии к Ельцин центру [о проведении сомнительных мероприятий - примеч.], отметив, что Ельцин центр проводит мероприятия, чтобы окупить свое существование.

"Евгений Владимирович, ну зачем вы сами подставляетесь? Вы же понимаете, что за мероприятия проводит "Ельцин Центр" для того, чтобы, как вы говорите, окупить свое существование?" - заявил Михалков. Комментируя работу центра, он отметил, что "хорошо оплачивается только то, что делается против своей страны".

Напомним, ранее известного режиссера Никиту Михалкова возмутило, что "Ельцин-центр" в Екатеринбурге до сих пор не считается иностранным агентом. А бард Александр Новиков (который, к слову, называет себя другом свердловского губернатора), заявлял, что "ЕЦ" – это "политический гадюшник и финансовое болото".