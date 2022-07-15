Аргентина и Бразилия переходят на расчеты в нацвалютах

Аргентинские и бразильские власти намерены в ближайшее время начать взаиморасчеты с использованием национальных валют. Привязка к доллару, в свете обменных курсов и растущей инфляции, негативно сказывается на проведении банковских операций и тормозит развитие двух стран.

Напомним, уже в 2023 году форум БРИКС может расшириться. После последнего саммита, прошедшего 23-24 июня под председательством Китая, заявки уже подали Аргентина и Иран, накануне стало известно, что заинтересованность также проявили Турция, Египет и Саудовская Аравия.