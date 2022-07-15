15 Июля 2022
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Экономика За рубежом
доллар, богатый, олигарх, деньги (2017) | Фото: brics-info.org

Аргентина и Бразилия переходят на расчеты в нацвалютах

Аргентинские и бразильские власти намерены в ближайшее время начать взаиморасчеты с использованием национальных валют. Привязка к доллару, в свете обменных курсов и растущей инфляции, негативно сказывается на проведении банковских операций и тормозит развитие двух стран.

Напомним, уже в 2023 году форум БРИКС может расшириться. После последнего саммита, прошедшего 23-24 июня под председательством Китая, заявки уже подали Аргентина и Иран, накануне стало известно, что заинтересованность также проявили Турция, Египет и Саудовская Аравия.

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