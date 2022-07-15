Власти скорректировали "ковидные" выплаты медработникам

Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене предоставления дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников. Документ опубликован на сайте Кремля, передает корреспондент Накануне.RU.

Речь идет о дополнительных выплатах медработникам, которые были введены в связи с пандемией коронавируса. Как следует из документа, указ признан утратившим силу "в связи со стабилизацией эпидемической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, и переводом медицинских работников на плановый режим работы".

Однако компенсационная выплата в размере 25% оклада останется у врачей, среднего и младшего медперсонала, участковых терапевтов, инфекционистов, фельдшеров и других категорий медработников, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом амбулаторно. Эти выплаты на сегодняшний день действуют для медиков за работу с пациентами с инфекционными заболеваниями.

Иные госвыплаты в адрес медработников, которые работают с COVID-19, приостановлены до 31 декабря 2022 года

