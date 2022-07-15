В Новошахтинске расстреляли семью из пяти человек. Выжил только ребенок

В Новошахтинске неизвестные расстреляли семью из пяти человек. Убиты трое взрослых и один ребенок. Еще одного ребенка - девочку госпитализировали. Сейчас за ее жизнь борются врачи. Информация об этом появилась в telegram-канале "Don Mash", передает корреспондент Накануне.RU.

Сообщается, что все жертвы жили в заброшенном доме на Рабоче-Крестьянской и были членами одной семьи.

"К ним ворвались незнакомцы с ружьем и расстреляли троих взрослых и мальчика. Девочке удалось выжить. Ее госпитализировали, сейчас в тяжелом состоянии. По предварительным данным, семья была неблагополучной. Само здание хотели снести", - говорится в сообщении.

На месте происшествия нашли гильзы от охотничьего ружья.