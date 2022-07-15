15 Июля 2022
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Политика В России
Дмитрий Рогозин в тире. (2022) | Фото: Дмитрий Рогозин

"Работайте, братья": Рогозин записал видеоролик по поводу своего ухода из Роскосмоса

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин записал довольно пафосный 7-минутный прощальный ролик о том, чего достигла госкорпорация за время его руководства. Видео опубликовало РИА Новости.

"Спустя четыре года я оставляю отрасль, которая сумела выбраться из болота системного кризиса, которая теперь имеет виденье своих перспектив, активно работает над созданием принципиально новой и конкурентной ракетно-космической техники", - говорит Рогозин.

Он перечисляет все проекты Роскосмоса, начиная летными испытаниями тяжелой межконтинентальной ракеты "Сармат" и заканчивая трамваями, которые строят на Усть-Катавском заводе Роскосмоса.

"Отрасль вышла из системного кризиса, аварийность – ноль! Отрасль возвращает себе уважение и любовь наших граждан. Да, конечно, проблем еще много, но уже понятно как их преодолеть. Я счастлив, что имел непосредственное отношение к возрождению русского космоса", - говорит Рогозин и в конце добавляет, обращаясь к уже бывшим коллегам: "Работайте, братья!".

В Кремле не сообщили о новом месте работы уволенного Рогозина, но пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "Рогозин со временем будет трудоустроен, у него будет новая работа", о которой Кремль своевременно сообщит. Также Песков сообщил, что увольнение Рогозина не связано с наличием каких-либо претензий к его работе.

В прессе ранее появлялась версия, что Рогозин будет направлен или на дипломатическую работу, или на какой-то пост, связанный с Донбассом и юго-восточной территорией Украины, находящейся под контролем ВС РФ.

Напомним, главой Роскосмоса президент России сегодня назначил вице-премьера Юрия Борисова (предварительно освободив его от должности в правительстве, где тот отвечал за ОПК). Стоит отметить, что Борисов не раз довольно жестко критиковал Рогозина и работу Роскосмоса под его руководством. Так, он не разделял радость Рогозина по поводу безаварийности, отмечая, что это едва ли не единственное достижение госкорпорации.

Теги: дмитрий рогозин, роскосмос, юрий борисов



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