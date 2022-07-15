Карты "Мир" начали принимать еще в одной стране

Карты российской платежной системы "Мир" начали принимать в Южной Корее.

Как сообщили "Интерфаксу" в техподдержке платежной системы, сейчас можно оплачивать покупки в некоторых устройствах платежной системы BC Card. Однако снять наличные средства с карты "Мир" в Южной Корее пока не получится.

С июня туристы из России могут оплачивать услуги картой "Мир" почти во всех отелях Турции.

Кроме того, сообщалось, что правительство Египта прорабатывает с банками возможность использования в стране карт платежной системы "Мир", этот вопрос может быть решен к сентябрю.

В Ростуризме рассчитывают, что до конца года карту "Мир" будут принимать в основных популярных направлениях отдыха россиян.