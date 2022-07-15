Путин наградил Владимира Соловьева орденом "За заслуги перед Отечеством"

Президент России Владимир Путин подписал указы о награждении государственными наградами артистов, ученых, а также космонавта и журналиста.

Так, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени награжден телеведущий Владимир Соловьев. Званием "Народный артист России" награжден певец Григорий Лепс.

Также президент наградил генерального директора центра им. Чумакова, академика РАН Айдара Ишмухаметова орденом Пирогова за разработку вакцины против ковида.

Звание Героя России присвоено космонавту Сергею Кудь-Сверчкову.