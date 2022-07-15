Импортозамещение сорта картошки для фастфуда займет 12 лет

Около 12 лет уйдет у российских аграриев, чтобы создать сорт картошки, аналогичный тому, что использовал до сих пор российский фастфуд. Сейчас поставки прекратились, поэтому хоть в стране и нет дефицита картофеля, в сети "Вкусно и точка" (экс-"Макдоналдс") пока блюда на основе этого овоща из меню пропали.

Председатель Картофельного союза России Сергей Лупехин отмечает, что на выведение сорта для картофеля фри уйдет много лет – это должен быть овощ с повышенным содержанием сахара – тогда он будет правильно зажариваться.

"Культуры потребления фри у нас не было, поэтому у нас и специализированных сортов для картофеля фри в РФ не было. Сейчас, когда развиваются с поддержкой специальные программы по селекции и семеноводству, на рынке появляются уже новые наши сорта, нашей селекции, которые можно будет использовать для изготовления картофеля фри. Это не все сразу. Чтобы вывести новый сорт для селекционера, нужно лет 12, у нас не так было много времени. Но вообще мы стараемся", - сказал Лупехин в эфире радио "Говорит Москва".