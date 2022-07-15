Импортозамещение сорта картошки для фастфуда займет 12 лет

15 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Мы всерьез пока ничего не начинали"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика В России
Фастфуд &quot;Вкусно — и точка&quot; (2022) | Фото: Накануне.RU

Импортозамещение сорта картошки для фастфуда займет 12 лет

Около 12 лет уйдет у российских аграриев, чтобы создать сорт картошки, аналогичный тому, что использовал до сих пор российский фастфуд. Сейчас поставки прекратились, поэтому хоть в стране и нет дефицита картофеля, в сети "Вкусно и точка" (экс-"Макдоналдс") пока блюда на основе этого овоща из меню пропали.

Председатель Картофельного союза России Сергей Лупехин отмечает, что на выведение сорта для картофеля фри уйдет много лет – это должен быть овощ с повышенным содержанием сахара – тогда он будет правильно зажариваться.

"Культуры потребления фри у нас не было, поэтому у нас и специализированных сортов для картофеля фри в РФ не было. Сейчас, когда развиваются с поддержкой специальные программы по селекции и семеноводству, на рынке появляются уже новые наши сорта, нашей селекции, которые можно будет использовать для изготовления картофеля фри. Это не все сразу. Чтобы вывести новый сорт для селекционера, нужно лет 12, у нас не так было много времени. Но вообще мы стараемся", - сказал Лупехин в эфире радио "Говорит Москва".

Теги: фасфуд, импортозамещение, картофель



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети