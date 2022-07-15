15 Июля 2022
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Общество Свердловская область
Металлургам РМК вручили ведомственные и региональные награды (2022) | Фото: пресс-служба Русской медной компании

Более 85 металлургов РМК получили региональные и ведомственные награды

17 июля в России будут отмечать День металлурга. В преддверии профессионального праздника власти Свердловской области и Екатеринбурга решили поздравить сотрудников РМК и вручить соответствующие награды.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, более 85 специалистов получили сегодня ведомственные и региональные награды за свои профессиональные достижения. Церемонии награждения состоялись в резиденции губернатора Свердловской области и в администрации Екатеринбурга.

Металлургам РМК вручили ведомственные и региональные награды(2022)|Фото: пресс-служба Русской медной компании Металлургам РМК вручили ведомственные и региональные награды(2022)|Фото: пресс-служба Русской медной компании

Сотрудников РМК поздравили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, председатель заксобрания Людмила Бабушкина и министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин. Каждый из них вручил металлургам почетные грамоты и благодарственные письма министерства промышленности и науки Свердловской области, законодательного собрания региона и администрации города.

Металлургам РМК вручили ведомственные и региональные награды(2022)|Фото: пресс-служба Русской медной компании

Теги: РМК, награда, металлург



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