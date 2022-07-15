В Тобольске из окна выпал двухлетний мальчик

В Тобольске из окна пятого этажа многоквартирного дома выпал мальчик 2020 года рождения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Инцидент произошел сегодня, днем. Пока мать была на кухне, ребенок залез на подоконник и оттуда выпал на улицу. Упав с высоты, мальчик выжил, но получил различные травмы и был доставлен в больницу. Сейчас ему оказывается медицинская помощь

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области проводится доследственная проверка. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.