15 Июля 2022
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окно (2018) | Фото:Накануне.RU

В Тобольске из окна выпал двухлетний мальчик

В Тобольске из окна пятого этажа многоквартирного дома выпал мальчик 2020 года рождения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Инцидент произошел сегодня, днем. Пока мать была на кухне, ребенок залез на подоконник и оттуда выпал на улицу. Упав с высоты, мальчик выжил, но получил различные травмы и был доставлен в больницу. Сейчас ему оказывается медицинская помощь

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области проводится доследственная проверка. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Теги: мальчик, окно, падение



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