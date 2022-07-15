В ЛНР появился штаб по подготовке референдума

Штаб по подготовке референдума о вхождении Луганской народной республики в состав России создали в ЛНР.

"Сегодня на первом заседании Общественной палаты второго созыва было принято очень важное решение, которое, конечно же, мы будем приветствовать и поддерживать, - о создании общественного штаба по поддержке и проведению референдума на нашей территории по вхождению ЛНР в состав РФ", - цитирует "Интерфакс" советника главы республики Марину Филиппову.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении ЛНР. По словам министра, в течение двух недель взяты под контроль 25 населенных пунктов. Операция завершилась 3 июля освобождением Лисичанска.