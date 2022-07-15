В петербургский суд поступила "административка" на Шевчука по статье о "дискредитации армии"

На фронтмена группы "ДДТ" Юрия Шевчука завели административное дело, оно передано в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга.

Административку завели по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ").

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале сопроводила эту новость строками из песни Шевчука:

"Сбылось все то,

О чем я так мечтал.

Счастливый день!

Мой лучший день настал!".

Ранее этот же районный суд возвращал составителям административки материалы "для устранения недостатков". Тогда в протоколе не было описано "событие правонарушения, отсутствовало указание на то, в чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан". "Данный недостаток является существенным и не может быть восполнен при рассмотрении дела в суде", - отметили в суде.

Вероятно, теперь эпизод в протоколе указан.