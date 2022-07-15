15 Июля 2022
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Политика Санкт-Петербург
смольный, администрация санкт-петербург (2022) | Фото: gov.spb.ru / Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Беглов до сих пор не отреагировал на скандал с награждением чиновницы Боголюбовой

Замглавы Пушкинского района Петербурга Татьяна Боголюбова, по информации СМИ, может быть награждена с формулировкой «за сознательность». Ранее эта чиновница прославилась тем, что с ее подачи была фактически сорвана патриотическая выставка, посвященная Мариуполю и защите Донбасса. В настоящее время Смольный не прокомментировал информацию о возможном награждении Боголюбовой, в связи с чем журналисты обратились к губернатору Александру Беглову за комментариями.

Официальный запрос на имя градоначальника направило «Федеральное агентство новостей». СМИ попросило Беглова прокомментировать сообщения о награждении Боголюбовой и высказать свое отношение к ситуации, связанной со срывом работы патриотической выставки.

Отметим, что ситуация вызвала большой резонанс в обществе. Действия представителя администрации Пушкинского района осудили многие эксперты и неравнодушные петербуржцы. Так, информацию СМИ о награждении чиновницы, ставшей известной после срыва патриотической выставки о Мариуполе и защите Донбасса, прокомментировал предприниматель Евгений Пригожин. Бизнесмен подчеркнул, что своими действиями администрация Петербурга просто «вытирает ноги о лицо патриотов».

«Администрация Петербурга не просто не поддерживает патриотически настроенных россиян, а всеми своими действиями активно показывает отношение к патриотической идеологии. И тот факт, что Смольный награждает чем-либо чиновницу Пушкинского района Татьяну Боголюбову (которая сорвала патриотическую выставку «Мариуполь – битва за русский мир» и потребовала убрать изображения Арсена «Моторолы» Павлова), это подтверждает. Мы видим реальную попытку администрации района и Смольного вытереть ноги о лицо патриотов», - привела слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд» в официальном ответе на запрос СМИ.

Теги: боголюбова , евгений пригожин, александр беглов, смольный, патриотическая выставка, донбасс



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