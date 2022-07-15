Ребенка, чуть не утонувшего в пермском бассейне, отключили от ИВЛ

Состояние шестилетнего мальчика, который захлебнулся в одном из пермских бассейнов, имеет положительную динамику. Как сообщили Накануне.RU в краевом минздраве, ребенка отключили от ИВЛ.

Напомним, инцидент произошел вчера, в открытом бассейне Индустриального района Перми. Отдыхающие заметили мальчика, потерявшего сознание. Ребенка госпитализировали. Сейчас ему продолжают оказывать квалифицированную медицинскую помощь. В бассейне мальчик отдыхал вместе с мамой.

Следователи проводят проверку.