15 Июля 2022
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Общество Свердловская область Уральский ФО
суд по ДТП 4.12.2016, судебный пристав, уголовное дело (2018) | Фото: Накануне.RU, Ирина Мишина

Глава Института физкультуры, спорта и молодежной политики УрФУ стал фигурантом нового дела

Директор Института физической культуры, спорта и молодежной политики Уральского федерального университета Евгений Шурманов стал фигурантом еще одного уголовного дела о мошенничестве.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в системе высшего образования региона, на этот раз причиной стало хищение субсидии на поддержку команды по регби.

"В институте физической культуры и спорта силовики опять провели обыски. Причиной стало новое уголовное дело Шурманова – снова по статье о мошенничестве из-за хищения областной субсидии на поддержку команды по регби. По делу он проходит не один, хищение осуществила "группа лиц по предварительному сговору в особо крупном размере". Также в преступлении обвиняется его заместитель – вице президент ОО "Федерация регби Свердловской области", - отметил собеседник агентства.

Как сообщало Накануне.RU, Шурманова задержали в середине июня в Екатеринбурге. Его обвинили в мошенничестве и отправили в СИЗО до 8 августа. Недавно директор института попытался обжаловать свой арест, но областной суд отклонил апелляцию.

Теги: дело, Шурманов, мошенничество, директор



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