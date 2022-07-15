15 Июля 2022
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Политика В России
Замминистра обороны РФ Юрий Борисов, УОМЗ (2018) | Фото: function.mil.ru

Путин назначил Юрия Борисова главой Роскосмоса, Рогозин отправлен в отставку

Президент России Владимир Путин осуществил кадровые перестановки в правительстве, которые уже несколько дней обсуждались в СМИ.

Вице-премьер правительства Юрий Борисов, отвечавший в кабмине за оборонно-промышленный комплекс, покидает свой пост и назначается гендиректором Роскосмоса. Одновременно в отставку с поста главы госкорпорации отправлен Дмитрий Рогозин.

Вице-премьерский пост Борисова упразднен – вице-премьеров снова десять. На пост вице-премьера только что утвержден глава Минпромторга Денис Мантуров.

Теги: юрий борисов, роскосмос, дмитрий рогозин, вице-премьер



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