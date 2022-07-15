Путин назначил Юрия Борисова главой Роскосмоса, Рогозин отправлен в отставку

Президент России Владимир Путин осуществил кадровые перестановки в правительстве, которые уже несколько дней обсуждались в СМИ.

Вице-премьер правительства Юрий Борисов, отвечавший в кабмине за оборонно-промышленный комплекс, покидает свой пост и назначается гендиректором Роскосмоса. Одновременно в отставку с поста главы госкорпорации отправлен Дмитрий Рогозин.

Вице-премьерский пост Борисова упразднен – вице-премьеров снова десять. На пост вице-премьера только что утвержден глава Минпромторга Денис Мантуров.