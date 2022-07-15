15 Июля 2022
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Политика За рубежом
Флаг Великобритании (2022) | Фото: Francisco Seco/AP/TASS

МИД Британии запросил у России разъяснения в связи со смертью наемника в ДНР

В британском МИД заявили, что Лондон "в срочном порядке" обратился к российским властям за разъяснениями в связи с информацией о смерти задержанного в ДНР подданного Великобритании Пола Ури.

В ведомстве его назвали "британским гуманитарным работником на Украине", передает ТАСС.

В МИД также проинформировали, что обсуждают эту тему с украинскими властями.

Ранее уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова сообщила о смерти от хронических болезней британского наемника Пола Ури. По ее словам, он находился "в подавленном психологическом состоянии из-за безразличия к его судьбе на Родине".

Напомним, двух других британских наемников - Шона Пиннера и Эйдена Аслина - суд в Донецке приговорил к смертной казни.

Теги: британия, наемник, уири



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