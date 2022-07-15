15 Июля 2022
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Армия и ВПК В России
Юрий Борисов, Ханты-Мансийск (2021) | Фото: uralfo.gov.ru

В Госдуме намекнули на уход Борисова с поста вице-премьера

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий намекнул на судьбу вице-премьера Юрия Борисова, отвечающего сейчас в правительстве за ОПК. На неделе появились слухи о его возможном уходе с этого поста и передаче (частичной или полной) его полномочий Денису Мантурову.

Госдума сегодня одобрила назначение Мантурова вице-премьером. Слуцкий в своем выступлении заметил: "В случае нашей поддержки Денис Валентинович Мантуров возглавит Комиссию по ВПК".

Telegram-канал "Свои да Наши" считает, что речь идет о Коллегии Военно-промышленной Комиссии РФ, которую сейчас возглавляет Борисов, и в принципе по должности должен возглавлять правительственный куратор оборонно-промышленного комплекса.

Теги: юрий борисов, госдума, денис мантуров



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