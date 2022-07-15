"Специальная экономическая операция": Госдума назначила Мантурова вице-премьером

Госдума сегодня 394 голосами (при одном "против") утвердила главу Минпромторга Дениса Мантурова в должности вице-премьера правительства.

Мантурова поддержали все фракции, многие хвалили его ведомство, отвечающее уже восемь лет за импортозамещение. В новом статусе министр продолжит заниматься этим направлением.

"Мы должны заниматься импортоопережением, а не импортозамещением, обеспечивая технологическую независимость. Будем заниматься стратегиями и новыми направлениями, от которых зависит наша промышленность. Это энергетическая и продовольственная безопасность, химия, транспорт. Здесь мы будем ставить основные акценты", - заявил Мантуров.

При этом пока что министр, судя по его комментариям, ставит на параллельный импорт – до налаживания собственного производства. Например, запчасти для иномарок он назвал "очень чувствительной темой": "У нас огромный парк автомобилей в стране. Многие иностранные бренды перестали напрямую поставлять комплектующие. Параллельный импорт частично обеспечивает поставку компонентов через дружественные страны. Автоцентры обеспечиваются компонентами".

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий в своем напутствии-выступлении назвал Мантурова "одним из самых эффективных министров правительства".

А председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев призвал Мантурова начать "специальную экономическую операцию": "Надо чаще использовать контрсанкции. Специальная военная операция рано или поздно закончится, надо начинать специальную экономическую операцию. Надо не защищать рынки, а завоевывать".

Впрочем, как и с импортозамещением, до сих пор никто не раскрыл, что такое технологический суверенитет, в каких отраслях его необходимо достичь, в какие сроки и кто за это ответственный. Например, на конец 2021 года доля импорта в российской непродовольственной рознице при "одном из самых эффективных министров" составляла до 75%.