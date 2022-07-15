"Специальная экономическая операция": Госдума назначила Мантурова вице-премьером

15 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Мы всерьез пока ничего не начинали"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В России
Денис Мантуров (2016) | Фото: Накануне.RU

"Специальная экономическая операция": Госдума назначила Мантурова вице-премьером

Госдума сегодня 394 голосами (при одном "против") утвердила главу Минпромторга Дениса Мантурова в должности вице-премьера правительства.

Мантурова поддержали все фракции, многие хвалили его ведомство, отвечающее уже восемь лет за импортозамещение. В новом статусе министр продолжит заниматься этим направлением.

"Мы должны заниматься импортоопережением, а не импортозамещением, обеспечивая технологическую независимость. Будем заниматься стратегиями и новыми направлениями, от которых зависит наша промышленность. Это энергетическая и продовольственная безопасность, химия, транспорт. Здесь мы будем ставить основные акценты", - заявил Мантуров.

При этом пока что министр, судя по его комментариям, ставит на параллельный импорт – до налаживания собственного производства. Например, запчасти для иномарок он назвал "очень чувствительной темой": "У нас огромный парк автомобилей в стране. Многие иностранные бренды перестали напрямую поставлять комплектующие. Параллельный импорт частично обеспечивает поставку компонентов через дружественные страны. Автоцентры обеспечиваются компонентами".

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий в своем напутствии-выступлении назвал Мантурова "одним из самых эффективных министров правительства".

А председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев призвал Мантурова начать "специальную экономическую операцию": "Надо чаще использовать контрсанкции. Специальная военная операция рано или поздно закончится, надо начинать специальную экономическую операцию. Надо не защищать рынки, а завоевывать".

Впрочем, как и с импортозамещением, до сих пор никто не раскрыл, что такое технологический суверенитет, в каких отраслях его необходимо достичь, в какие сроки и кто за это ответственный. Например, на конец 2021 года доля импорта в российской непродовольственной рознице при "одном из самых эффективных министров" составляла до 75%.

Теги: денис мантуров, вице-премьер, госдума, назначение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети