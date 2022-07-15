15 Июля 2022
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Общество В России
Сталинградская битва (2018) | Фото: russlav.ru

Медведев возглавит оргкомитет празднования 80-летия победы в Сталинградской битве

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия разгрома советскими войсками фашистских войск в Сталинградской битве. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Глава государства поручил сформировать организационный комитет по подготовке и проведению праздничных мероприятий.

Председателем оргкомитета назначен зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Сталинградская битва, продолжавшаяся 200 дней и ночей, завершилась 2 февраля 1943 года и стала одним из переломных моментов в ходе Великой Отечественной войны. Победа Красной Армии остановила наступление немецких оккупантов, вызвала разлад в странах фашистского блока.

Теги: медведев, сталинградская битва, путин



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