15 Июля 2022
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Общество Свердловская область
крыса мышь (2009) | Фото: Накануне.RU

Охота на крыс: Роспотребнадзор выяснит, атаковали ли грызуны Екатеринбург

Роспотребнадзор проверяет информацию о вероятном росте численности крыс в Екатеринбурге.

Ранее жители нескольких районов уральской столицы пожаловались, что их дворы оказались буквально оккупированы этими грызунами. Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, в связи с жалобами горожан будет проведено дополнительное обследование на заселенность крысами объектов городской среды. Работы проведут биологи и эпидемиологи ведомства.

"Обследование включает в себя осмотр потенциально неблагополучных объектов, раскладку контрольно-следовых площадок и установку ловушек. По результатам экспертной оценки, которая станет известна через две недели, будут приняты последующие решения", - отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве уточнили, что за последние годы в Свердловской области случаев инфекционных заболеваний людей после укусов крыс не регистрировалось.

Теги: Роспотребнадзор, крысы, проверка, Екатеринбург



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