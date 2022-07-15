Минобороны РФ привело детали переговоров о вывозе с Украины сельхозпродукции

В Минобороны РФ привели детали переговоров о вывозе зерна с Украины, состоявшихся в Стамбуле. Разговор прошел между ООН, Россией, Турцией и Украиной и касался разблокирования украинских портов для осуществления вывоза сельскохозяйственной продукции.

Россия предложила меры, обеспечивающие перевозки продовольствия иностранным государствам, в том числе российским партнерам, исключающие использование данных логистических цепочек для поставок киевскому режиму вооружения и военной техники, а также недопущения провокаций. Предложения Российской Федерации в основном поддержаны участниками консультаций. В ближайшее время работа по формированию итогового документа "Черноморская инициатива" будет завершена.

Напомним, ранее стало известно, что ключевые аспекты плана по возобновлению экспорта украинского зерна через Чёрное море предусматривают частичное разминирование Украиной портов и подходов к ним, прекращение огня для прохождения караванов судов с зерном.