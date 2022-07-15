15 Июля 2022
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Митрополит Евгений, Александр Андреев (2022) | Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Митрополит Евгений и руководитель фонда святой Екатерины Александр Андреев побывали на Ганиной яме

В ночь с субботы на воскресенье состоится крестный ход от Храма-на-Крови в Екатеринбурге до монастыря во имя святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Именно сюда 17 июля 1992 года впервые прибыли православные верующие. Собствнно, этот момент и дал начало современным «Царским дням».

Сегодня на Ганиной Яме митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил божественную литургию, после чего вместе с наместником монастыря иеромонахом Мелитоном и директором Фонда святой Екатерины Александром Андреевым совершил обход территории монастыря и лично оценил ход подготовки к предстоящим событиям.

андреев, фонд святой екатерины, митрополит евгений(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Владыка Евгений хорошо знаком с монастырем — он был настоятелем обители. Он сказал: «Мое сердце радуется, потому что я вижу, что в монастыре все очень хозяйственно. Для меня важно, что есть такая динамика: не “как оно вот было пять лет назад, так и сегодня все так же одинаково”, а постоянно присутствует какая-то новизна. Высажена сирень, появился “домик ангелов”, есть какие-то новые места, где могут присесть и уединиться паломники. Все это создает такую среду, в которой и братьям монастыря хорошо находиться, и паломник-гость тоже обретет радость. Поэтому сегодняшний осмотр обители для меня — утешение и радость».

андреев, фонд святой екатерины, митрополит евгений(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Во время обхода митрополит посетил Шахту №7, галерею, которая возведена вокруг святого места, а также музей, куда буквально сегодня был доставлен чайный сервиз, который использовали во время церемонии коронации Николая II.

чайный сервиз романовых, ганина яма(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Традиционно Фонд святой Екатерины помогает в организации «Царских дней». На протяжении пяти лет благотворители вместе с Екатеринбургской епархией готовят город к царским дням, сообщили Накануне.RU в фонде святой Екатерины.

Сразу после богослужения митрополит Евгений отметил вклад учредителей Фонда в развитие духовных традиций Урала и наградил Александра Андреева медалью святых Царственных страстотерпцев.

андреев, фонд святой екатерины, митрополит евгений(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

«Каждый год десятки тысяч паломников приезжают в Екатеринбург, чтобы почтить память. Надо сказать, что учредители Фонда — люди православные, и они поддерживают очень много проектов, а “Царские дни” — это одно из главных событий года. Подготовка действительно идет полным ходом: мы с вами увидели новые цветы, новые деревья, и завтра, я думаю, все будут наполнены радостью, и все будет просто замечательно», - сказал Александр Андреев.

андреев, фонд святой екатерины, митрополит евгений(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Отметим, что тысячи гостей со всей страны уже прибыли в Екатеринбург. Вместе с уральцами они примут участие в Божественной литургии на площади перед Храмом-на-Крови, которая начнется в субботу в 23:30, а затем пройдут крестным ходом, чтобы утром вместе помолиться на месте уничтожения останков семьи Романовых и их верных слуг.

Теги: ганина яма, фонд святой екатерины, александр андреев, митрополит евгений



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