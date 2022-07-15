150 депутатов были озадачены назначением внеочередного заседания Госдумы - Коломейцев

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев заявил, что часть его коллег по парламенту (а именно 150 человек, с которыми он общается – это треть депутатского состава) были озадачены назначением внеочередного заседания палаты на период каникул.

"У многих депутатов была растерянность, непонимание по поводу сегодняшнего заседания Госдумы", - заявил Коломейцев.

При этом коммунист довольно долго нахваливал Дениса Мантурова – министра, ради которого, собственно, и собралась Госдума: сегодня обсуждается его назначение вице-премьером.

"У нас два министра-долгожителя – Силуанов и Мантуров. Мантуров уже 15 лет в правительстве. Я думаю, именно президент принял решение (назначить Мантурова вице-премьером – прим. ред.). Министр глубоко погружен в тематику. На нем ответственность за несколько советских министерств", - заметил Коломейцев.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил Коломейцева предоставить ему списки "опечаленных" депутатов: "150 депутатов были опечалены тем, что надо приехать на внеочередное заседание. Можно списки получить?".