Песков не смог сказать, ревакцинировался ли Путин от коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог уточнить, ревакцинировался ли Владимир Путин для защиты от коронавируса.

"Не могу сказать, не знаю", - приводит его слова РИА Новости.

Отвечая на вопрос, делал ли он сам ревакцинацию, Песков отметил, что его вакцина против коронавируса "пока действует".

Напомним, президент привился от коронавируса весной 2021 года. Первый компонент препарата он получил 23 марта, второй - 14 апреля. Позже глава государства сообщил, что привился "Спутником V".

В ноябре прошлого года сообщалось, что глава государства ревакцинировался вакциной "Спутник Лайт".

В сентябре 2021 года Путин ушел на самоизоляцию из-за того, что в его окружении были выявления случаи заражения коронавирусом. Сам президент говорил, что не заболел благодаря высокому уровню антител после прививки.