15 Июля 2022
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Одиночный пикет Наталь Крыловой против низких зарплат металлургов (2022) | Фото: очевидцы

Свердловский депутат вышла на одиночный пикет против низких зарплат металлургов

Свердловский депутат от КПРФ Наталья Крылова вышла на одиночный пикет на Дне металлурга в Первоуральске. Об этом Накануне.RU сообщили очевидцы, которые присутствуют сегодня на празднике.

По словам депутата, она считает несправедливым то, что зарплата металлурга составляет всего 35 тысяч рублей.

"Я по состоянию здоровья, к сожалению, не могу работать в металлургии, но работают мои знакомые. Фрезеровщица-соседка работает в восьмом цехе, зарабатывает 30 тысяч рублей. А если переработает смен восемь, очень тяжелых, тогда будет 40. Я считаю, что с нынешними ценами на продукты, коммуналку, медикаменты, 35-40 тысяч, как показывает вакансия на предприятиях Первоуральска в интернете, это маленькие зарплаты", - говорит Крылова.

Одиночный пикет Наталь Крыловой(2022)|Фото: очевидцы

По ее словам, при этом начальники получают 150-200 тысяч.

"Считаю, что это несправедливо", - добавила депутат.

Напомним, сегодня вечером в Первоуральске пройдет концерт в честь Дня металлурга. Ожидается выступление группы "Иванушки International", после которого состоится праздничный салют.

Теги: Крылова, металлурги, зарплаты, пикет



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