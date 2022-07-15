В возрасте 29 лет умер бывший нападающий "Спартака" Александр Козлов

Сегодня умер бывший нападающий московского "Спартака" Александр Козлов, сообщает спортклуб.

"Воспитанник красно-белых выступал за первую команду с 2010 по 2015 гг., принимал участие в играх чемпионата и Кубка страны, Лиги чемпионов и Лиги Европы. Всего провел за "Спартак" 28 матчей и забил один мяч", - уточнили в футбольном клубе.

Козлову было 29 лет. Причина смерти не сообщается, однако, по данным Telegram-канала Baza, якобы у него оторвался тромб прямо во время тренировки любительской команды, за которую он играл в последнее время.