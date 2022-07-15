15 Июля 2022
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IKEA в Екатеринбурге (2022) | Фото: Накануне.RU

Мы не заинтересованы в национализации, Боже упаси – Мантуров

Минпромторг выступает против национализации в жестком порядке компаний иностранных владельцев.

"Тема очень чувствительная. У нас иностранных компаний (с иностранным капиталом) – порядка 35 тыс. И решение об уходе с рынка приняли порядка 150 компаний. Разница большая. Но спасибо, что Госдума приняла законопроект, который позволяет при резком уходе собственника перехватить управление и обеспечить работоспособность предприятия. Мы не заинтересованы в национализации или отъеме предприятий, Боже упаси. Мы хотим комфортных, взаимовыгодных, рабочих отношений. В примере с "Автовазом" все произошло очень цивилизовано. Таких примеров много. Пока случаев "хлопнул дверью и ушел" не было", - заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, выступая в Госдуме.

Теги: денис мантуров, национализация, минпромторг



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