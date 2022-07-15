15 Июля 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Автовокзал, Пермь (2017) | Фото: avtobusperm.ru

В Перми перед судом предстанет мужчина, угрожавший взорвать автовокзал

В Перми прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, совершенном из хулиганских побуждений в отношении объекта социальной инфраструктуры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

Обвинение было предъявлено 40-летнему пермяку. По версии следствия, мужчина позвонил в единую дежурную диспетчерскую службу и сообщил, что в здании автовокзала заложено взрывное устройство.

"В связи с поступлением сигнала о чрезвычайном происшествии на место прибыли сотрудники полиции и специализированные службы для эвакуации граждан и проверки данной информации. После проведения проверочных мероприятий информация не подтвердилась", - говорится в сообщении.

Обвиняемый возместил материальный ущерб, который понесли сотрудники правоохранительных органов в результате проведения необоснованной проверки. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Свердловский районный суд Перми.

Лжеминеру грозит до пяти лет тюрьмы.

Теги: суд, автовокзал, мужчина, лжеминер



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