15 Июля 2022
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Экономика В России
Электростанция для заряда электромобилей в Академическом районе Екатеринбурга (2022) | Фото: Накануне.RU

Снижение производства автомобилей в 2022 году составит 50% - Мантуров

Автомобилестроение стало самой уязвленной отраслью промышленности в текущих условиях. "Снижение производства по году будет порядка 50%. Одним из способов быстрее восстановить рынок электродвижение является оптимальным, поскольку не требуются двигатели внутреннего сгорания, это ускоряет процесс производства", - заявил глава минпромторга Денис Мантуров, выступая в Госдуме.

"В конце этого года – начале следующего завод "Автотор" в Калининграде рассчитывает начать производство электроавтомобилей. И есть другие площадки, которые собираются производить электрические автомобили", - пояснил министр.

Но он отметил, что классическое автомобилестроение тоже будет продолжаться: "Мы не можем в одночасье отказаться от двигателей внутреннего сгорания. У нас есть климатические особенности. При низких температурах литий-ионные батареи будут заряжаться на недлительный срок. Мы будем работать над этой проблемой, но и не откажемся от автомобилей внутреннего сгорания".

Теги: электромобиль, денис мантуров, автопром



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