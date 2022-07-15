Спрос для ряда отраслей обеспечит восстановление разрушенных республик – Мантуров

Глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал, как его ведомство собирается заниматься импортозамещением.

Так, по словам министра, "по авиапарку уже принято решение о переходе на отечественные самолеты". "В конце следующего года отрасль получит "Суперджет" и Ил-114 с отечественными двигателями. В 2024 году будут сертифицированы самолеты "Ладога", "Байкал" и МС-21. Всего планируется построить почти тысячу самолетов. Придется расширять мощности, что потребует дополнительных средств", - отметил Мантуров.

"В автопроме будут реализовываться совместные программы с дружественными странами. Пока будем производить упрощенные версии автомобилей из-за отсутствия импортных узлов – пока не наладим производство своих", - рассказал министр.

Он добавил, что для черной металлургии спрос обеспечит восстановление разрушенной инфраструктуры республик и внутрироссийские стройки. "Это же справедливо для отраслей дорожного строительства и строительной техники", - пояснил Мантуров.