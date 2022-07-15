15 Июля 2022
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
Евросоюз, НАТО (2017) | Фото: factmil.com

Bloomberg: ЕС резко уменьшил помощь Украине

ЕС сильно отстает от своих громких обещаний предоставить Украине большой пакет помощи в условиях серьезных экономических проблем у себя дома, пишет Bloomberg.
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В статье говорится, что два месяца назад президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещал Киеву 9 млрд евро. Но до сих пор блоку удалось договориться только о первоначальном транше в 1 млрд. Угроза полного отключения от российского газа и ужесточение денежно-кредитной политики могут подтолкнуть ЕС к новой рецессии. И это сильно давит на страны ЕС.

Украине же деньги нужны постоянно - около 5 млрд долларов в месяц для покрытия расходов и других неотложных счетов, о чем Киев постоянно напоминает.

Еврокомиссия обратилась к государствам-членам с просьбой дать гарантии по кредитам Украине. Но Германия хочет уменьшить объем своих обязательств, утверждая, что она уже предоставила Украине 1 лрд евро в виде невозвратных грантов через МВФ. И пусть больше жертвуют другие страны.

Кредит на 1,5 млрд евро, предоставленный Европейским инвестиционным банком, также остается заблокированным, так как Еврокомиссия требует более высокого объема гарантий по сравнению со стандартными операциями банка.

Европейские политики признают, что если Россия перекроет газ, то ЕС очень сильно заштормит. В странах Европы все чаще упоминают об издержках затягивания военного конфликта на Украине. Пишут об этом и западные СМИ, которые указывают на усталость от Украины.

Теги: ЕС, Украина, помощь



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