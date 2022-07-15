15 Июля 2022
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Экономика В России
министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров (2018) | Фото: Накануне.RU

Нужен разворот от абсолютно рыночной политики к политике технологического суверенитета – Мантуров

Глава Минпромторга России Денис Мантуров анонсировал "разворот" российской промышленной политики. Об этом он заявил во время выступления в Госдуме, где его сегодня рассматривают в качестве кандидата в вице-премьеры.

Мантуров считает, что на "очередном этапе испытаний" "антикризисные меры сработали эффективно".

"В торговой сфере мы смогли удовлетворить потребительский ажиотаж, при этом не прибегали к нерыночным мерам. Принятые меры позволили избежать в промышленности глубокой просадки, - заявил Мантуров. - Скажу прямо: мы ожиданием изменения показателей из-за санкций и снижения экспорта. Сильнее всего просядут лесопромышленный, металлургический комплексы. Даже с учетом роста производства в ОПК в целом в обрабатывающей промышленности по итогам года сокращение может составить до 6%".

"Нужно обеспечить разворот от абсолютно рыночной промышленной политики к политике технологического суверенитета. Мы сейчас занимаемся этим в ручном режиме. Правительство должно обеспечить практически полностью автономное функционирование всех отраслей. Все предприятия ОПК уже давно перешли на интенсивный режим работы", - добавил министр.

Теги: денис мантуров, госдума, экономика, технологический суверенитет



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