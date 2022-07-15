Минобороны РФ уточнило информацию об ударе по Виннице

В Минобороны РФ прокомментировали сообщения об обстреле центра украинского города Винница.

По данным ведомства, 13 июля высокоточными ракетами "Калибр" был нанесен удар по гарнизонному дому офицеров в Виннице. В этот момент там проходило совещание командования украинских ВВС с представителями иностранных поставщиков вооружений, уточнили в МО.

На совещании обсуждали передачу украинским военным очередной партии самолетов, средств поражения и организацию ремонта украинского авиационного парка, заявили в министерстве. Там добавили, что в результате удара участники совещания уничтожены.

Накануне главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что узнавала у Минобороны информацию об ударе российских военных по Виннице.

"Спросила у Минобороны, куда ударили в Виннице. Ответ: "В Дом офицеров, там был временный пункт размещения нациков"", - написала Симоньян в своем Telegram-канале.